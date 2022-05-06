Российские оккупанты придумали «лайфхаки», чтобы не идти в атаку на войне в Украине — перехват СБУ
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
СБУ опубликовала новый перехват разговора российских оккупантов, в нем солдат страны-агрессора России рассказывает лайфхаки, чтобы не умереть на войне в Украине.
Война России против Украины — главные события 6 мая
— Просто понимаешь, бойцы песок насыпают в топливную систему, чтобы не идти в атаку — говорит один из оккупантов
— А, вот оно что, молодцы, никому не доверяют — отвечает ему собеседник.
Один из оккупантов утверждает, что он «тупые приказы не выполняет».
По словам российского захватчика, ему за это ничего не будет.
Российские военные терпят значительные потери с начала полномасштабной войны против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли почти 25000 личного состава.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.