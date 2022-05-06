Российские оккупанты придумали «лайфхаки», чтобы не идти в атаку на войне в Украине — перехват СБУ

6 мая, 11:58
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Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

СБУ опубликовала новый перехват разговора российских оккупантов, в нем солдат страны-агрессора России рассказывает лайфхаки, чтобы не умереть на войне в Украине.

Война России против Украины — главные события 6 мая

— Просто понимаешь, бойцы песок насыпают в топливную систему, чтобы не идти в атаку — говорит один из оккупантов

Видео дня

— А, вот оно что, молодцы, никому не доверяют — отвечает ему собеседник.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1522494079795625984

Один из оккупантов утверждает, что он «тупые приказы не выполняет».

https://www.youtube.com/watch?v=1LGiOXCkFtY&t=3s

По словам российского захватчика, ему за это ничего не будет.

Российские военные терпят значительные потери с начала полномасштабной войны против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли почти 25000 личного состава.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Перехват Война России против Украины

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