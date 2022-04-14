Российские оккупанты с начала войны повредили почти тысячу учебных заведений, из них 88 — полностью уничтожены 14 апреля, 13:53 Цей матеріал також доступний українською Мужчина проходит мимо школы, пострадавшей в результате боев в Харькове (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты повредили в Украине почти тысячу учебных заведений, из них 88 — полностью уничтожены.



Война России против Украины — главные события 14 апреля

Об этом сообщает председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергея Бабака в Telegram.



«Российскими фашистскими войсками было повреждено 957 учебных заведений, 88 из них были полностью уничтожены», — отметил он.

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