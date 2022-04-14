Российские оккупанты с начала войны повредили почти тысячу учебных заведений, из них 88 — полностью уничтожены

14 апреля, 13:53
Цей матеріал також доступний українською
Мужчина проходит мимо школы, пострадавшей в результате боев в Харькове (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Мужчина проходит мимо школы, пострадавшей в результате боев в Харькове (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Поддержи НВ

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты повредили в Украине почти тысячу учебных заведений, из них 88 — полностью уничтожены.


Война России против Украины — главные события 14 апреля

Об этом сообщает председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергея Бабака в Telegram.

«Российскими фашистскими войсками было повреждено 957 учебных заведений, 88 из них были полностью уничтожены», — отметил он.

Видео дня
Читайте также:
Редактор: Елена Басараб

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Школа Сергей Бабак

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X