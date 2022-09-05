Среди них — священник. В Херсонской области оккупанты похитили семерых мирных жителей 5 сентября, 15:11 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Херсонской области российские оккупанты похитили семерых мирных жителей.

Об этом сообщила областная полиция в Facebook.

Правоохранители заявили, что в области зафиксированы похищения семерых мирных жителей:

в Голой Пристани и Новой Каховке военнослужащие РФ похитили двух мужчин;

в Херсоне оккупанты похитили женщину;

в Херсонском районе вооруженные российские военные похитили из храма священника и двух местных жителей;

в Каховском районе российские военные захватили в плен жителя одного из сел, известно, что мужчину пытают.

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Заместитель председателя Херсонского райсовета Станислав Трошин заявлял, что в Херсоне российские оккупанты устроили пыточную в подвале.

По его словам, там находится и похищенный мэр Херсона Игорь Колыхаев.

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