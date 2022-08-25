«Останки выковыривали»: оккупант рассказал жене, как ВС РФ подрываются на собственных минах — перехват

25 августа, 10:37
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Потери ВС РФ с начала полномасштабного вторжения составили уже более 45 тысяч человек (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Потери ВС РФ с начала полномасштабного вторжения составили уже более 45 тысяч человек (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Российские захватчики гибнут в Украине не только благодаря усилиям наших защитников, уничтожившим уже десятки тысяч солдат противника, но и из-за собственной халатности.

Об этом свидетельствует аудиоперехват телефонного разговора одного из них, который был обнародован Главным управлением разведки в четверг, 25 августа.

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По словам оккупанта, из-за безалаберности россиян их техника очень часто подрывается на собственных минах.

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«Прям на своих же, на своих же! Опять. На своих же минах, на своих же минах, на своих же минах, нах*й! Там выковыривали, нах*й, по стенкам. По стенкам в машине. Аж выковыривали, нах*й остатки», — пожаловался он жене.

https://www.youtube.com/watch?v=jCIvMour5-Y&t=64s

Согласно последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения российские войска потеряли уже более 45 тысяччеловек.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Мины Российские военные Перехват Война России против Украины

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