Россияне перенесли «столицу» Херсонской области в Геническ 12 ноября, 08:59 ВСУ 11 ноября вошли в Херсон, пробывший под российской оккупацией более 8 месяцев (Фото:Суспільне Херсон)

После того, как российские войска вынуждены были бежать из Херсона, они объявили временно оккупированный Геническ административной столицей Херсонской области.

Об этом заявил коллаборант Александр Фомин, которого российские оккупанты назначили «пресс-секретарем заместителя главы правительства» Херсонской области.

«На сегодняшний день временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти», — цитирует его слова российское пропагандистское агентство РИА Новости.

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Накануне, 11 ноября, ВСУ зашли в Херсон, который был оккупированный с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе уже развеваются украинские флаги, в том числе и над зданием ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

В общей сложности по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже пришли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергею Шойгу по предложению командующего российским вторжением в Украину генерала Сергея Суровикина приказал отвести российские войска из оккупированного Херсона на левый берег Днепра. Это решение объяснили невозможностью полноценного обеспечения города и якобы желанием сохранить жизни российских солдат.

Утром 11 ноября Минобороны РФ отчиталось об отступлении из Херсона. В ведомстве заявили, что всего на левый берег Днепра было выведено более 30 тысяч российских военнослужащих и около 5 тысяч единиц вооружений и военной техники.