Российские оккупанты перебрасывают технику в сторону Бердянска — мэрия Мариуполя 30 декабря, 18:02 Войска РФ усилено перебрасывают грузовики с мобилизированными россиянами на оккупированную украинскую территорию (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

Россияне перебрасывают войска и технику в сторону временно оккупированного Бердянска.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Продолжается наращивание военного передвижения в сторону Бердянска. Ежедневно в среднем до 10 единиц гусеничной техники по тралам перевозится в сторону Бердянска», — написал он.

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Также, по его данным, войска РФ усилено перебрасывают грузовики с мобилизированными россиянами на оккупированную украинскую территорию.

Россиян завозят со стороны Новоазовска и заставляют покупать сим-карты мобильного оператора оккупантов Феникс, добавил он.

Андрющенко отметил, что россияне начали строить линию укрепления в районе села Розовка Запорожской области перед въездом со стороны Донбасса.

23 декабря Генштаб сообщал, что Россия усиливает административно-полицейские мероприятия на временно захваченных территориях в Запорожской области, а в Бердянск прибыли более 500 военных из Росгвардии.