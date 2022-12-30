Российские оккупанты перебрасывают технику в сторону Бердянска — мэрия Мариуполя
Войска РФ усилено перебрасывают грузовики с мобилизированными россиянами на оккупированную украинскую территорию (Фото:Андрющенко Time/Telegram)
Россияне перебрасывают войска и технику в сторону временно оккупированного Бердянска.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
«Продолжается наращивание военного передвижения в сторону Бердянска. Ежедневно в среднем до 10 единиц гусеничной техники по тралам перевозится в сторону Бердянска», — написал он.
Также, по его данным, войска РФ усилено перебрасывают грузовики с мобилизированными россиянами на оккупированную украинскую территорию.
Россиян завозят со стороны Новоазовска и заставляют покупать сим-карты мобильного оператора оккупантов Феникс, добавил он.
Андрющенко отметил, что россияне начали строить линию укрепления в районе села Розовка Запорожской области перед въездом со стороны Донбасса.
23 декабря Генштаб сообщал, что Россия усиливает административно-полицейские мероприятия на временно захваченных территориях в Запорожской области, а в Бердянск прибыли более 500 военных из Росгвардии.