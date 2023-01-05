Российские оккупанты перебрасывают системы ПВО к Мариуполю — советник мэра

5 января, 16:09
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Системы ПВО оккупантов в Мариуполе (Фото:Маріуполь Спротив)

Системы ПВО оккупантов в Мариуполе (Фото:Маріуполь Спротив)

Российские военные начали усиливать свою противовоздушную оборону вокруг Мариуполя. Они перебрасывают туда зенитные ракетные комплексы.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он уточнил, что речь идет о системах С-300 и Бук.

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«Третий день подряд наблюдается поступление средств ПВО в Мариуполь со стороны Бердянск/Мангуш. Системы С-300 и Бук… (они движутся — ред.) через центр города в сторону выезда на Донецк», — рассказал Андрющенко.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/Xt5hKgxdRdA

По его словам, оккупанты усиливают свою ПВО на трех направлениях вокруг Мариуполя — со стороны Мангуша (на западе от Мариуполя), со стороны Никольское/Волноваха (на севере), со стороны Донецк/Новоазовск (на северо-востоке).

Также советник мэра отметил, что россияне продолжают и дальше перебрасывать своих военных с направления Бердянск — Мелитополь на север Донецкой области.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия ПВО Бук ЗРК С-300 Война России против Украины

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