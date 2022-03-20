Российские оккупанты отпустили взятого в плен в Каховке журналиста Батурина

20 марта, 16:40
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Олег Батурин (Фото:Олег Батурин / Facebook)

Олег Батурин (Фото:Олег Батурин / Facebook)

Автор: Елена Басараб

Российские оккупанты отпустили взятого ими в плен журналиста из Каховки Олега Батурина.

Об этом стало известно из публикации сестры журналиста Ольга Перепелица Facebook.

«Рассказал мой братик Олег Батурин: Сильно похудел. Очень грязный. Усталый. 12 марта в 17:00 на каховской автостанции меня схватили. Били. Унижали. Угрожали. Сказали, что убьют. Почти восемь дней. 187 часов плена», — приводит слова Батурина его сестра.

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Ранее НВ писал, что в Каховке Херсонской области в субботу 12 марта вечером исчез местный журналист Олег Батурин.

Об этом сообщил региональный представитель Института массовой информации со ссылкой на супругу Батурина.

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Теги:   Журналист Война России против Украины

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