«Всех убивать: и детей и женщин». В РФ отправляют воевать против Украины нацистов — перехват СБУ 29 апреля, 17:33 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Служба безопасности Украины выяснила, что РФ отправляет воевать против Украины нацистов. В частности, это стало понятно с телефонного разговора Ивана Клименко (военнослужащего России) со своей матерью, которая является поклонником ценностей нацизма.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Об этом сообщает СБУ в Telegram.



Ирония в том, что несмотря на рассказы российской пропаганды о том, что РФ «освобождает» Украину от нацистов, оккупанты набирают их же в свои ряды.

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«Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всех подряд. Всю Украину надо вытравить просто, аж до Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с земли стереть», — говорит оккупант.

Сообщается, что военный РФ имеет несколько аккаунтов в социальных сетях, часть из которых подписана фейковыми именами, чтобы «не светиться» в соцсетях.

Среди опубликованных там фотографий — его изображение в военной форме и фото с нацистской символикой.

Сообщается, что он служит во второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, которая считается элитой Вооруженных сил РФ, и всегда участвует в военных парадах в Москве.

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