Российские оккупанты ограбили дачу Зеленского на острове Бирючий — СМИ
Оккупанты ограбили дачу Владимира Зеленского (Фото:РИА-Мелитополь)
Российские оккупанты ограбили дачу президента Зеленского на острове Бирючий в Херсонской области, сообщает РИА-Мелитополь.
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По данным издания, оккупанты 2 апреля начали вывозить мебель из резиденции.
Два БТР остались на территории дачи, еще три уехали на погранзаставу.
Далее оккупанты проследовали в курортный поселок Кирилловка, на базы отдыха Стандарт и Буревестник на косе Пересыпь.
Жители Кирилловки сообщают о том, что на Федотовой косе начали грабить базы отдыха.
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