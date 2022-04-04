Российские оккупанты ограбили дачу Зеленского на острове Бирючий — СМИ

4 апреля, 12:09
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Оккупанты ограбили дачу Владимира Зеленского (Фото:РИА-Мелитополь)

Оккупанты ограбили дачу Владимира Зеленского (Фото:РИА-Мелитополь)

Российские оккупанты ограбили дачу президента Зеленского на острове Бирючий в Херсонской области, сообщает РИА-Мелитополь.

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По данным издания, оккупанты 2 апреля начали вывозить мебель из резиденции.

Два БТР остались на территории дачи, еще три уехали на погранзаставу.

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Далее оккупанты проследовали в курортный поселок Кирилловка, на базы отдыха Стандарт и Буревестник на косе Пересыпь.

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Жители Кирилловки сообщают о том, что на Федотовой косе начали грабить базы отдыха.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Дача Владимир Зеленский Война России против Украины

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