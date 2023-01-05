Российские оккупанты обстреляли Запорожскую область, есть жертвы и пострадавшие 5 января, 14:16 Последствия российского удара по Запорожской области, 5 января (Фото:Александр Старух / Telegram)

В четверг, 5 января, российские оккупанты обстреляли Степногорскую громаду в Запорожской области. Погибли двое человек, еще трое получили ранения.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух во время брифинга.

Он уточнил, что оккупанты начали обстреливать громаду с 08:30. Старух также добавил, что среди пострадавших — работники сельского совета, которые развозили людям дрова.

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По словам начальника ОВА, в последнее время количество обстрелов области возросло до сотни в день. При этом удары наносятся либо по объектам критической инфраструктуры, либо враг хаотично обстреливает общины, терроризируя мирное население.