Российские оккупанты обстреляли Запорожскую область, есть жертвы 11 октября, 20:55 Запорожская область (Фото:zp.vgorode.ua)

Во вторник вечером, 11 октября, российские оккупанты обстреляли город Орехов и поселок Степногорск Запорожской области. В результате атаки РФ погибли семь человек, еще столько же — получили ранения.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он также уточнил, что оккупанты били по Запорожской области из РСЗО и артиллерии.

«Российские террористы, назвавшие себя армией, обстреляли область из РСЗО и артиллерии. Прилеты пришлись по городу Орехов и пгт. Степногорск», — заявил он.



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В ночь на 9 октября Россия атаковала Запорожье 13 самолетами и ЗРК С-300. Удары пришлись по инфраструктуре и жилых кварталах. Сообщалось, что 13 человек, в том числе один ребенок, погибли, еще 89, среди них 11 детей, — ранены.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество осуществить пять шагов, в частности, скорее предоставить Украине современные системы ПВО.