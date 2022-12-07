Российские оккупанты обстреляли село в Донецкой области, где люди получали гуманитарную помощь — ОВА 7 декабря, 16:02 Ракета (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В Ямполе Донецкой области три человека пострадали в результате российских обстрелов. Оккупанты атаковали центральную площадь поселка в то время, как люди получали гуманитарную помощь.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, также в результате обстрела повреждено административное здание и, по меньшей мере, семь жилых домов.

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Других подробностей Кириленко не раскрыл.

Во вторник, 6 декабря, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Краматорск в Донецкой области. Повреждены частные дома и учебное заведение.



30 сентября Вооруженные силы Украины вошли в поселок городского типа Ямполь Донецкой области. Он долгое время находился под оккупацией россиян.