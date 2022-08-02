Утро началось с минометных обстрелов. Российские оккупанты ударили по трем общинам в Сумской области, было 14 «прилетов» 2 августа, 11:20 Дом в Сумской области после обстрела (Фото:t.me/Zyvytskyy)

Во вторник, 2 августа, российские оккупанты обстреляли три общины в Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

«Ночь на Сумщине была тихой. А утро снова началось с минометных обстрелов», — заявил он.

Видео дня

По его словам, трижды за утро россияне открыли огонь по Эсманьской, Середино-Будской и Юнаковской общинам.

«Все обстрелы начались около семи утра. Всего 14 прилетов. Без жертв и разрушений, – заявил он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.