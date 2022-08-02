Утро началось с минометных обстрелов. Российские оккупанты ударили по трем общинам в Сумской области, было 14 «прилетов»

2 августа, 11:20
Дом в Сумской области после обстрела (Фото:t.me/Zyvytskyy)

Дом в Сумской области после обстрела (Фото:t.me/Zyvytskyy)

Во вторник, 2 августа, российские оккупанты обстреляли три общины в Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

«Ночь на Сумщине была тихой. А утро снова началось с минометных обстрелов», — заявил он.

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По его словам, трижды за утро россияне открыли огонь по Эсманьской, Середино-Будской и Юнаковской общинам.

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«Все обстрелы начались около семи утра. Всего 14 прилетов. Без жертв и разрушений, – заявил он.

https://www.youtube.com/watch?v=GmgGOVvbTBE&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Обстрел Сумская область Война России против Украины

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