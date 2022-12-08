«РФ продолжает свою тактику террора». Российские оккупанты обстреляли Торецк — ОВА

8 декабря, 18:44
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Последствия российского обстрела Торецка, 8 декабря (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Последствия российского обстрела Торецка, 8 декабря (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

В четверг, 8 декабря, российские оккупанты обстреляли Торецк в Донецкой области. По меньшей мере погиб один человек, двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

Он уточнил, что снаряды россиян попал в приватный сектор. В частности, были повреждены или уничтожены 12 домов.

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«Россияне в очередной раз цинично обстреливают гражданских — продолжают свою тактику террора», — написал Кириленко.

Также он призвал людей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

В ночь с 7 декабря на 8 декабря российские оккупанты обстреливали Донецкую область. В результате вражеской атаки погибли двое гражданских, еще пятеро — пострадали.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Торецк Война России против Украины

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