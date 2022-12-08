«РФ продолжает свою тактику террора». Российские оккупанты обстреляли Торецк — ОВА
Последствия российского обстрела Торецка, 8 декабря (Фото:Павел Кириленко / Telegram)
В четверг, 8 декабря, российские оккупанты обстреляли Торецк в Донецкой области. По меньшей мере погиб один человек, двое получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.
Он уточнил, что снаряды россиян попал в приватный сектор. В частности, были повреждены или уничтожены 12 домов.
«Россияне в очередной раз цинично обстреливают гражданских — продолжают свою тактику террора», — написал Кириленко.
Также он призвал людей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.
В ночь с 7 декабря на 8 декабря российские оккупанты обстреливали Донецкую область. В результате вражеской атаки погибли двое гражданских, еще пятеро — пострадали.