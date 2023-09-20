Российские оккупанты обстреляли Торецк, погибли четыре человека

20 сентября, 23:06
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Последствия российского обстрела Торецка (Фото:Офис генпрокурора)

Последствия российского обстрела Торецка (Фото:Офис генпрокурора)

В среду, 20 сентября, российские оккупанты обстреляли Торецк, в результате чего погибли четыре человека. Начато досудебное расследование.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В сообщении говорится, что оккупанты нанесли удар по городу 240-миллиметровой активно-реактивной миной 3Ф2 системы 2С4 Тюльпан. В результате атаки россиян также пострадал населенный пункт Северный.

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В Торецке в результате полученных телесных повреждений погибли 19-летняя девушка и 20-летний мужчина. При обстреле они находились в частном жилом доме. Еще два человека — 84-летняя мать и ее 60-летний сын — получили ранения, несовместимые с жизнью, на одной из улиц Северного.

Российские оккупанты в понедельник, 18 сентября, обстреляли Авдеевку и окрестности Торецка. В результате два человека погибли и один получил ранения.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Торецк Война России против Украины

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