Россияне из артиллерии и РСЗО обстреляли приграничье Сумской области 3 марта, 17:39 Последствия российского обстрела Сумской области, 5 декабря (Фото:Сумская ОВА / Facebook)

В пятницу, 3 марта, российские военные из артиллерии и РСЗО обстреляли приграничье Сумской области.

Об этом сообщает ОК Север.

«Вражеские войска в очередной раз обстреляли пограничные Сумской области по артиллерии и РСЗО», — говорится в сообщении.

С 12:50 до 13:05 сообщили о 20 «приходах», вероятно, из РСЗО, в районе населенного пункта Уланово;

С 13:35 до 14:00 сообщили о 8 «приходах», вероятно, из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Кучеровка.

«Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала», — добавили в командовании.

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Офис генерального прокурора сообщил, что утром военные страны-агрессора с территории РФ обстреляли с.Стариковое Шосткинского района.

«В результате вражеской атаки от осколочного ранения погиб 73-летний мужчина, находившийся на огороде вблизи собственного дома», — заявили правоохранители.

Российские оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Сумскую область.