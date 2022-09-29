В течение часа — 55 взрывов и «приходов». Россия обстреляла Сумскую и Черниговскую области
По предварительной информации есть попадание в животный комплекс в Сосновке (Фото:t.me/Zyvytskyy)
В четверг, 29 сентября, российские войска обстреляли пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей.
Об этом сообщило Оперативное командование Север в Facebook.
Около
По данным командования, потерь среди личного состава и техники нет. По предварительной информации есть попадание в животный комплекс в Сосновке и повреждение ЛЭП. Информация уточняется.
Еще десять приходов (вероятно, миномет 120 мм) зафиксировали наблюдатели около
Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.