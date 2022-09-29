В течение часа — 55 взрывов и «приходов». Россия обстреляла Сумскую и Черниговскую области

29 сентября, 15:28
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По предварительной информации есть попадание в животный комплекс в Сосновке (Фото:t.me/Zyvytskyy)

По предварительной информации есть попадание в животный комплекс в Сосновке (Фото:t.me/Zyvytskyy)

В четверг, 29 сентября, российские войска обстреляли пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщило Оперативное командование Север в Facebook.

Около 12:00—13:00 наблюдатели зафиксировали 45 взрывов (приходы, предварительно со ствольной артиллерии) по территории Украины со стороны РФ в районе Сосновки и район заказника Шалыгинский.

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По данным командования, потерь среди личного состава и техники нет. По предварительной информации есть попадание в животный комплекс в Сосновке и повреждение ЛЭП. Информация уточняется.

www.facebook.com/kommander.nord
Фото: www.facebook.com/kommander.nord

Еще десять приходов (вероятно, миномет 120 мм) зафиксировали наблюдатели около 12:20-13:10 в направлении Сеньковки.

Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

https://www.youtube.com/watch?v=cjYVoU3NWNQ
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Черниговская область Сумская область Война России против Украины

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