Ночь была неспокойная. Российские войска обстреляли Славянский курорт
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Ночью, в пятницу, 1 июля российские войска обстреляли Славянский курорт.
Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях в Telegram.
«Прошлая ночь для Славянска снова оказалась неспокойной. Город в очередной раз подвергся обстрелам. В этот раз пострадал Славкурорт», - заявил он.
По его словам, в результате обстрелов разрушены частные дома, обошлось без жертв.
Лях поблагодарил всех, кто сейчас поддерживает общину.
«Очень символично, что сегодня руку помощи Славянску протянули города, которые недавно пережили ужасы российской оккупации и сейчас проходят восстановление. Спасибо Буче и Бучанскому городскому голове Анатолию Федоруку за генераторы. Это своевременная и нужная помощь», – сказал он.
В четверг, 30 июня, российские войска обстреляли Славянск кассетными боеприпасами, в результате были ранены шесть человек.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.