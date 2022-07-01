Ночь была неспокойная. Российские войска обстреляли Славянский курорт

1 июля, 11:19
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Ночью, в пятницу, 1 июля российские войска обстреляли Славянский курорт.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях в Telegram.

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«Прошлая ночь для Славянска снова оказалась неспокойной. Город в очередной раз подвергся обстрелам. В этот раз пострадал Славкурорт», - заявил он.

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По его словам, в результате обстрелов разрушены частные дома, обошлось без жертв.

Лях поблагодарил всех, кто сейчас поддерживает общину.

«Очень символично, что сегодня руку помощи Славянску протянули города, которые недавно пережили ужасы российской оккупации и сейчас проходят восстановление. Спасибо Буче и Бучанскому городскому голове Анатолию Федоруку за генераторы. Это своевременная и нужная помощь», – сказал он.

В четверг, 30 июня, российские войска обстреляли Славянск кассетными боеприпасами, в результате были ранены шесть человек.

https://www.youtube.com/watch?v=G4Zq0rQQIRA&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Славянск Война России против Украины

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