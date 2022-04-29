Российские оккупанты обстреляли школу в Северодонецке — ОВА

29 апреля, 11:36
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Артиллерийский удар РФ по школе в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Артиллерийский удар РФ по школе в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Российские оккупанты обстреляли школу в Северодонецке в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

«Артиллерийский удар по городу русская армия нанесла с утра. После попадания снаряда занялось здание общеобразовательной школы», — сообщил Гайдай.

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Отмечено, что благодаря оперативной работе спасателей пожар удалось быстро потушить.

https://www.facebook.com/odalug/posts/363383802500024&show_text=true&width=500

Напомним, что за прошедшие сутки российские оккупанты десять раз обстреляли населенные пункты Луганской области, под огнем оказались Северодонецк, Лисичанск, Горское, Привилегия и Попасная.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Луганская область Северодонецк Война России против Украины

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