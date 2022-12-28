Российские оккупанты обстреляли Олешки, есть жертва 28 декабря, 16:54 Город Олешки, Херсонская область (Фото:esu.com.ua)

В среду, 28 декабря, российские захватчики обстреляли оккупированные Олешки Херсонской области. Погибла женщина.

Об этом сообщил мэр Олешек Евгений Рыщук.

Он также добавил, что российские оккупанты продолжают обстреливать город, убивая мирных жителей и разрушая инфраструктуру.

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«Сначала оккупация, теперь боевые действия. С каждым днем в нашем родном городе гибнут мирные люди. Сегодня в результате обстрела оккупантами города Олешки погибла женщина», — говорится в сообщении.

28 декабря российские оккупационные войска обстреляли село Кизомыс в Херсонской области. Три человека получили ранения, в том числе подросток.

Ранее в ОК Юг сообщали, что на юге Украины оккупационные войска РФ постепенно, но уверенно теряют позиции, украинские силы пытаются помешать им подтягивать резервы.

