Российские оккупанты обстреляли Олешки, есть жертва

28 декабря, 16:54
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Город Олешки, Херсонская область (Фото:esu.com.ua)

Город Олешки, Херсонская область (Фото:esu.com.ua)

В среду, 28 декабря, российские захватчики обстреляли оккупированные Олешки Херсонской области. Погибла женщина.

Об этом сообщил мэр Олешек Евгений Рыщук.

Он также добавил, что российские оккупанты продолжают обстреливать город, убивая мирных жителей и разрушая инфраструктуру.

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«Сначала оккупация, теперь боевые действия. С каждым днем в нашем родном городе гибнут мирные люди. Сегодня в результате обстрела оккупантами города Олешки погибла женщина», — говорится в сообщении.

28 декабря российские оккупационные войска обстреляли село Кизомыс в Херсонской области. Три человека получили ранения, в том числе подросток.

Ранее в ОК Юг сообщали, что на юге Украины оккупационные войска РФ постепенно, но уверенно теряют позиции, украинские силы пытаются помешать им подтягивать резервы.

https://www.youtube.com/watch?v=VFNoeT6hL0U&t=3s&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Херсонская область Война России против Украины

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