Российские войска обстреляли Николаевскую область, три человека ранены — Ким

10 июля, 10:12
Николаевская область (Фото:t.me/mykolaivskaODA /951)

Николаевская область (Фото:t.me/mykolaivskaODA /951)

В субботу, 9 июля, оккупанты обстреляли Широковскую, Березнеговатскую и Первомайскую общины в Николаевской области.

Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Днем 9 июля, около 11:40 и 12:40, были обстрелы в Широковской общине. Попадания были преимущественно по открытым территориям домохозяйств. Три человека ранены», — говорится в сообщении.

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В Березнеговатской общине продолжаются постоянные обстрелы сел по линии разграничения. Так, ночью 9 июля, вражеские обстрелы фиксировались на окраинах поселка Березнеговатое, в с. Муравьевка и с. Любомировка. Предварительно без жертв. Информация о повреждениях уточняется.

«Николаевский район: вчера, 9 июля, после 10:00 зафиксированы обстрелы в поселке Заселье Первомайской общины, в результате которых разрушены хозяйственные постройки. Пострадавших нет», — добавил Ким.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким

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