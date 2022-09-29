Российские оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, есть жертвы 29 сентября, 18:30 Последствия обстрела Николаева, 29 сентября (Фото:Кирилл Тимошенко / Telegram)

В четверг вечером, 29 сентября, российские оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами.

Обновлено в 19:23. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что в результате российского обстрела по Николаеву погибли трое людей, еще 12 получили ранения. Также повреждены дома и электросети.

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Обновлено в 19:11. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко также подтвердил, что погибли двое мирных жителей, еще 12 — получили ранения. Он также опубликовал фото с места инцидента.

Обновлено в 18:39. По меньшей мере двое погибших и 12 раненых в результате удара в районе остановки общественного транспорта в Николаеве, сообщила председатель облсовета по гуманитарным вопросам Анна Замазеева.

Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что взрыв произошел в районе остановки общественного транспорта.

Сенкевич также сказал, что подробности обстрела Николаева сообщит в скором времени.

В местных Telegram-каналах также публикуют видео прилета по Николаеву.

В ночь на четверг, 29 сентября, войска РФ нанесли ракетный удар по Николаеву. Тогда пострадали гражданские объекты.