Российские оккупанты обстреляли микрорайон в Херсоне, двое погибших и пятеро пострадавших
Последствия российского обстрела Херсона, 12 декабря (Фото:ГСЧС)
Днем в понедельник, 12 декабря, российские оккупанты обстреляли микрорайон ХБК в Херсоне. По меньшей мере два человека погибли, еще пять получили ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.
Также бригады экстренной медицинской помощи вместе с Красным Крестом направляются на микрорайон Остров. Количество пострадавших в настоящее время неизвестно.
Ранее в этот день российские оккупанты нанесли артиллерийские удары по Херсону и его пригороду. В результате вражеского обстрела погибла женщина, четверо человек получили травмы.
Россия продолжает обстреливать деоккупированный Херсон, разрушая инфраструктуру и убивая мирных жителей. Оккупанты наносят удары по городу ежедневно.