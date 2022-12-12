Российские оккупанты обстреляли микрорайон в Херсоне, двое погибших и пятеро пострадавших

12 декабря, 15:13
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Последствия российского обстрела Херсона, 12 декабря (Фото:ГСЧС)

Последствия российского обстрела Херсона, 12 декабря (Фото:ГСЧС)

Днем в понедельник, 12 декабря, российские оккупанты обстреляли микрорайон ХБК в Херсоне. По меньшей мере два человека погибли, еще пять получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

Также бригады экстренной медицинской помощи вместе с Красным Крестом направляются на микрорайон Остров. Количество пострадавших в настоящее время неизвестно.

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Ранее в этот день российские оккупанты нанесли артиллерийские удары по Херсону и его пригороду. В результате вражеского обстрела погибла женщина, четверо человек получили травмы.

https://www.youtube.com/embed/o0UCz6v5M1k

Россия продолжает обстреливать деоккупированный Херсон, разрушая инфраструктуру и убивая мирных жителей. Оккупанты наносят удары по городу ежедневно.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Херсон Херсонская область Война России против Украины

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