Российские оккупанты обстреляли микрорайон в Херсоне, двое погибших и пятеро пострадавших 12 декабря, 15:13 Последствия российского обстрела Херсона, 12 декабря (Фото:ГСЧС)

Днем в понедельник, 12 декабря, российские оккупанты обстреляли микрорайон ХБК в Херсоне. По меньшей мере два человека погибли, еще пять получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

Также бригады экстренной медицинской помощи вместе с Красным Крестом направляются на микрорайон Остров. Количество пострадавших в настоящее время неизвестно.

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Ранее в этот день российские оккупанты нанесли артиллерийские удары по Херсону и его пригороду. В результате вражеского обстрела погибла женщина, четверо человек получили травмы.

Россия продолжает обстреливать деоккупированный Херсон, разрушая инфраструктуру и убивая мирных жителей. Оккупанты наносят удары по городу ежедневно.