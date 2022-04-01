Российские оккупанты обстреляли поселок в Луганской области, ранена женщина — ОГА
Оккупанты обстреляли Горное (Фото:Сергей Гайдай/Telgram)
Утром, в пятницу, 1 апреля, российские оккупанты обстреляли из градов Горное Луганской области, ранена женщина.
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Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
«Из реактивных систем залпового огня россияне нанесли удар по жилому сектору Горного. Есть несколько разрушенных домов, ранена женщина», — написал он.
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