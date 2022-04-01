Российские оккупанты обстреляли поселок в Луганской области, ранена женщина — ОГА 1 апреля, 09:49 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреляли Горное (Фото:Сергей Гайдай/Telgram)

Утром, в пятницу, 1 апреля, российские оккупанты обстреляли из градов Горное Луганской области, ранена женщина.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

«Из реактивных систем залпового огня россияне нанесли удар по жилому сектору Горного. Есть несколько разрушенных домов, ранена женщина», — написал он.

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