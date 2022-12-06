Российские оккупанты обстреляли Краматорск
Последствия российского обстрела Краматорска, 6 декабря (Фото:Александр Гончаренко / Facebook)
Во вторник, 6 декабря, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Краматорск в Донецкой области. Повреждены частные дома и учебное заведение.
Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.
Он уточнил, что четыре ракеты российских оккупантов ударили по городу.
Гончаренко также добавил, что жертв и пострадавших в результате сегодняшнего обстрела нет.
3 декабря российские оккупанты выпустили четыре ракеты по промышленной зоне Краматорска Донецкой области.