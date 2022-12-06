Российские оккупанты обстреляли Краматорск

6 декабря, 20:54
Поделиться:
Последствия российского обстрела Краматорска, 6 декабря (Фото:Александр Гончаренко / Facebook)

Последствия российского обстрела Краматорска, 6 декабря (Фото:Александр Гончаренко / Facebook)

Во вторник, 6 декабря, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Краматорск в Донецкой области. Повреждены частные дома и учебное заведение.

Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

Он уточнил, что четыре ракеты российских оккупантов ударили по городу.

Читайте также:
В результате обстрела рашистов в Краматорске повреждены 14 частных домов — фото

Гончаренко также добавил, что жертв и пострадавших в результате сегодняшнего обстрела нет.

Видео дня

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid0zMVWBeKQSKnnW97F9bPzS8Pe8FA4b4EDDH7U5UPwS7a5KxvdCKZEZsEQh3vRd5X6l

3 декабря российские оккупанты выпустили четыре ракеты по промышленной зоне Краматорска Донецкой области.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Краматорск Донецкая область Российская агрессия Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X