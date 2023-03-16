Российские оккупанты обстреляли Константиновку, среди пострадавших иностранный волонтер 16 марта, 21:05 Последствия российского удара по Константиновке (Фото:Донецкая ОВА / Facebook)

В четверг, 16 марта, российские военные обстреляли Константиновку в Донецкой области из РСЗО Ураган и ранили шесть человек.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«Сегодня днем россияне дважды нанесли удары по городу из Ураганов кассетными боеприпасами — ранены 6 гражданских, среди них иностранный волонтер», — говорится в сообщении.

Видео дня

Кириленко отметил, что повреждения разной степени получили по меньшей мере 19 домов, школа и предприятие.

«Несмотря на относительную удаленность от линии фронта, Константиновка постоянно страдает от вражеских обстрелов. Россияне неустанно стреляют из всего, что достает до города, держа его в постоянном терроре», — добавил глава области.

15 марта в Константиновке Донецкой области прогремели несколько взрывов. Российская армия атаковала жилые районы прифронтового города.