Российские оккупанты обстреляли Константиновку, среди пострадавших иностранный волонтер

16 марта, 21:05
Поделиться:
Последствия российского удара по Константиновке (Фото:Донецкая ОВА / Facebook)

Последствия российского удара по Константиновке (Фото:Донецкая ОВА / Facebook)

В четверг, 16 марта, российские военные обстреляли Константиновку в Донецкой области из РСЗО Ураган и ранили шесть человек.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«Сегодня днем россияне дважды нанесли удары по городу из Ураганов кассетными боеприпасами — ранены 6 гражданских, среди них иностранный волонтер», — говорится в сообщении.

Видео дня

Кириленко отметил, что повреждения разной степени получили по меньшей мере 19 домов, школа и предприятие.

Читайте также:
Российские захватчики обстреляли Константиновку, есть жертвы — ОВА

«Несмотря на относительную удаленность от линии фронта, Константиновка постоянно страдает от вражеских обстрелов. Россияне неустанно стреляют из всего, что достает до города, держа его в постоянном терроре», — добавил глава области.

15 марта в Константиновке Донецкой области прогремели несколько взрывов. Российская армия атаковала жилые районы прифронтового города.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Константиновка Ураган Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X