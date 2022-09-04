Оккупанты обстреляли Харьковскую область, один человек погиб, трое раненых 4 сентября, 16:11 Последствия обстрелов Харьковской области оккупантами (Фото:REUTERS/Leah Millis SEARCH)

В воскресенье, 4 сентября, войска РФ обстреляли Харьковскую область, в результате чего погибла 50-летняя женщина. Еще трое гражданских получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА.

В результате обстрелов в селе Одноробовка Золочевской общины погибла 50-летняя женщина. Снаряд попал в дом местной жительницы.

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В поселке Андреевка Изюмского района были ранены три гражданских. Их доставили в больничные учреждения Харьковской области.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки оккупанты обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы Харьковской области. Погиб один мирный житель, двое ранены.

В Чугуевском районе погибла 45-летняя женщина. Женщина 64 года госпитализирована с ранениями. В Изюмском районе ранения получил мужчина 43 лет.

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