Российские оккупанты обстреляли Пункт несокрушимости в Часовом Яру, четверо пострадавших

18 августа, 21:13
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Последствия российского обстрела Часового Яра (Фото:Донецкая областная прокуратура)

Последствия российского обстрела Часового Яра (Фото:Донецкая областная прокуратура)

В пятницу, 18 августа, российские оккупанты обстреляли Пункт несокрушимости в городе Часов Яр Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали четыре человека.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Российская оккупационная армия, вероятно, из артиллерии обстреляла город Часов Яр. Вражеские снаряды попали по жилому кварталу в центре города, рядом с Пунктом несокрушимости", где обычно местные жители получают гуманитарную помощь, заряжают телефоны и так далее.

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Взрывы вражеских снарядов спровоцировали возгорание в двух многоквартирных домах. Кроме того, поврежден сквер и соседние жилые дома, в которых выбило окна и двери, повреждены кровля и балконы.

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«Телесные повреждения в результате указанного обстрела получили две женщины 73 и 76 лет, которые находились в это время на улице, и 72-летний мужчина — его госпитализировали в больницу с множественными осколочными ранениями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также среди пострадавших — 67-летний работник гуманитарного штаба.

Правоохранителями осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Военные преступления РФ Война России против Украины Часов Яр

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