Российские оккупанты обстреляли Большую Костромку в Днепропетровской области, есть жертвы

16 сентября, 17:53
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Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Днепропетровская областная прокуратура)

Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Днепропетровская областная прокуратура)

В пятницу, 16 сентября, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область и убили двух мужчин в Большой Костромке. Им было 48 и 52 года.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

Также есть раненый. Сейчас он находится в больнице. Состояние пострадавшего медики оценивают как средней тяжести.

По словам Резниченко, после обеда 16 сентября российская армия обстреляла Зеленодольскую общину из тяжелой артиллерии. оккупанты попали в центр Великой Костромки. В деревне есть разрушение. Масштабы выясняются.

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Днепропетровская область Война России против Украины

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