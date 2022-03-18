Российские оккупанты обстреляли больницу в Лисичанске — глава Луганской ОВА 18 марта, 15:35 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреляли больницу (Фото:Сергей Гайдай via Telegram)

Российская армия открыла огонь по одному из лечебных учреждений в Лисичанске.

Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, в общей сложности оккупанты выпустили десять снарядов.

«Больница и расположенные рядом жилые дома остались без окон. Информация о пострадавших уточняется. На объекте работают спасательные службы», — отметил глава области.

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