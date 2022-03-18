Российские оккупанты обстреляли больницу в Лисичанске — глава Луганской ОВА
Оккупанты обстреляли больницу (Фото:Сергей Гайдай via Telegram)
Российская армия открыла огонь по одному из лечебных учреждений в Лисичанске.
Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По словам Гайдая, в общей сложности оккупанты выпустили десять снарядов.
«Больница и расположенные рядом жилые дома остались без окон. Информация о пострадавших уточняется. На объекте работают спасательные службы», — отметил глава области.
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