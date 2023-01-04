Российские оккупанты обстреляли Бахмут из артиллерии, погибли две женщины

4 января, 16:12
Поделиться:
Последствия российского удара по Бахмуту, 4 января (Фото:Нацполиция)

Последствия российского удара по Бахмуту, 4 января (Фото:Нацполиция)

В среду, 4 января, российские оккупанты обстреляли Бахмут Донецкой области из артиллерии. Осколки убили двух женщин.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители уточнили, что обстрел произошел около 12:00. Две местные жительницы в это время находились в опасном районе города и не успели спрятаться от обстрела.

Видео дня

Эвакуационная группа полиции Белый Ангел доставляет тела погибших в морг. В дальнейшем будут устанавливаться их личности.

https://www.facebook.com/don.gunp/posts/pfbid02XVxDguhLW6BPFQdjP57b11ySCaA8Mb1bnU4rTPfmRWQpxT2ds48c6JA5rHjQpZz2l

Россия продолжает ежедневно обстреливать Бахмут, убивая местных жителей и разрушая инфраструктуру города. Город остается одной из самых горячих точек фронта.

4 января командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинским военнослужащим удалось сорвать планы оккупантов по захвату Соледара и окружению Бахмута в 2022 году. Однако россияне не отказались от стремления захватить всю Донецкую область.

https://www.youtube.com/watch?v=QguHMEp2GXA&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BENV
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Военные преступления РФ Бахмут Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X