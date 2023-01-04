Российские оккупанты обстреляли Бахмут из артиллерии, погибли две женщины 4 января, 16:12 Последствия российского удара по Бахмуту, 4 января (Фото:Нацполиция)

В среду, 4 января, российские оккупанты обстреляли Бахмут Донецкой области из артиллерии. Осколки убили двух женщин.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители уточнили, что обстрел произошел около 12:00. Две местные жительницы в это время находились в опасном районе города и не успели спрятаться от обстрела.

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Эвакуационная группа полиции Белый Ангел доставляет тела погибших в морг. В дальнейшем будут устанавливаться их личности.

Россия продолжает ежедневно обстреливать Бахмут, убивая местных жителей и разрушая инфраструктуру города. Город остается одной из самых горячих точек фронта.

4 января командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинским военнослужащим удалось сорвать планы оккупантов по захвату Соледара и окружению Бахмута в 2022 году. Однако россияне не отказались от стремления захватить всю Донецкую область.