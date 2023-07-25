Российские оккупанты обстреляли Авдеевку 25 июля, 22:55 Последствия обстрела Авдеевки, март 2023 года (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Во вторник, 25 июля, российские войска обстреляли Авдеевку в Донецкой области. В результате вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения.

Об этом заявил начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.

«Едва ли не ежедневно от ударов россиян в Авдеевке продолжают гибнуть люди. Наши с вами соседи, друзья, чьи-то родные и знакомые. Наши мирные жители», — говорится в сообщении.

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Сегодня, кроме раненой утром женщины, в результате артобстрела в собственном дворе по улице Чистякова погиб мужчина 1954-го года рождения.

Барабаш призвал людей выезжать из Авдеевки или помочь это сделать тем, кто там остается. По его словам, таких людей там более 1700 человек.