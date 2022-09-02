Из минометов и артиллерии. Российские оккупанты обстреливают приграничья Сумской и Черниговской областей

2 сентября, 13:00
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Дом после обстрела (Фото:t.me/Zyvytskyy)

Дом после обстрела (Фото:t.me/Zyvytskyy)

В четверг, 1 сентября, с территории страны-агрессора России приграничье Украины обстреливали с применением минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Под вражеским огнем оказались Краснопольская, Эсманьская, Новослободская, Зноб-Новгородская общины Сумской области и Новгород-Северская, Городнянская и Сновская общины Черниговской области.

Видео дня

В ведомстве рассказали, что во второй половине дня оккупанты дважды накрывали территорию Краснопольской общины из 122-мм ствольной артиллерии, всего прозвучало более полусотни взрывов. Огонь велся из российского населенного пункта Пороз. В результате вражеских обстрелов уничтожен частный дом и два легковых автомобиля.

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  • Эсманьская территориальная община подверглась обстрелу из реактивной системы залпового огня — 14 взрывов;
  • Новослободская территориальная община дважды подвергнута обстрелам из ствольной артиллерии – 20 взрывов;
  • По Зноб-Новгородской общине враг дважды гнал из ствольной артиллерии - зафиксировано более 40 взрывов;
  • По Новгород-Северской общине враг вел огонь из ствольной артиллерии – более 20 взрывов. В результате обстрелов повреждено здание местного медицинского пункта;
  • Около 20 российских снарядов разорвалось на территории Сновской общины.
  • По территории Городнянской общины враг дважды бил минометами 120 мм калибра, зафиксировано десять прилетов.

Обошлось без человеческих жертв.

https://www.youtube.com/watch?v=c81SxMnjYd8
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Черниговская область Сумская область Война России против Украины

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