Российские оккупанты ночью обстреливали Донецкую область, есть жертвы

8 декабря, 13:24
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Донецкая область (Фото:АрміяInform)

Донецкая область (Фото:АрміяInform)

В ночь с 7 декабря на 8 декабря российские оккупанты обстреливали Донецкую область. В результате вражеской атаки погибли двое гражданских, еще пятеро — пострадали.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Он уточнил, что под обстрел попали окрестности Марьинской и Очеретинской общин, а утром — Авдеевка. На Горловском направлении погибли два человека — в Бахмуте и Ивановском.

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«Все российские преступления тщательно документируем!» — подчеркнул Кириленко.

В среду, 7 декабря, российские оккупанты обстреляли Курахово Донецкой области. Погибли 10 человек.

https://www.youtube.com/embed/qLpel_dfkLI
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Павел Кириленко Война России против Украины

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