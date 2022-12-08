Российские оккупанты ночью обстреливали Донецкую область, есть жертвы
Донецкая область (Фото:АрміяInform)
В ночь с 7 декабря на 8 декабря российские оккупанты обстреливали Донецкую область. В результате вражеской атаки погибли двое гражданских, еще пятеро — пострадали.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Он уточнил, что под обстрел попали окрестности Марьинской и Очеретинской общин, а утром — Авдеевка. На Горловском направлении погибли два человека — в Бахмуте и Ивановском.
«Все российские преступления тщательно документируем!» — подчеркнул Кириленко.
В среду, 7 декабря, российские оккупанты обстреляли Курахово Донецкой области. Погибли 10 человек.