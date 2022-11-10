«Чрезвычайный уровень цинизма». Российские военные массово не забирают тела своих погибших с поля боя — Нацгвардия

10 ноября, 15:15
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Российский танк (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российский танк (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские военные не забирают тела своих погибших с поля боя.

Об этом заявил в.и.о. директора Департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

«Наши разведчики фиксируют чрезвычайный уровень цинизма и пренебрежительного отношения российских оккупационных войск к собственным погибшим. Их тела не уносят с поля боя», — сказал он на брифинге.

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По его словам, такие явления уже носят массовый характер и все чаще становятся одним из негативных факторов для наших защитников.

https://www.youtube.com/watch?v=cDeUz0VQU8U

"Не только с точки зрения общечеловеческой морали, но и с точки зрения прямой санитарно-эпидемической угрозы в районах выполнения боевых задач", - сказал Уршалович.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 78 690 своих военных, за минувшие сутки — 740.

https://www.youtube.com/watch?v=y8ZgfUWTS88&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Оккупант Война России против Украины

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