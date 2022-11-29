Российские оккупанты нанесли удар по жилому сектору Лимана

29 ноября, 14:03
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Последствия российского обстрела Лимана, 7 ноября (Фото:ГСЧС в Донецкой области / Facebook)

Последствия российского обстрела Лимана, 7 ноября (Фото:ГСЧС в Донецкой области / Facebook)

Во вторник, 29 ноября, российские оккупанты из РСЗО Град обстреляли Лиман в Донецкой области. Один человек погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его информации, удар был нанесен по жилому сектору. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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Других деталей он не раскрыл.

7 ноября российские оккупанты в Лимане Донецкой области нанесли удар по жилому девятиэтажному дому. В результате разрушены восемь этажей здания. Спасатели эвакуировали женщину.

В начале октября 2022 года ВСУ освободили Лиман от российских захватчиков.

Позже министерство обороны страны-агрессора России заявило об отступлении своих войск из Лимана, назвав его «отводом на более выгодные рубежи».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия РСЗО Град Война России против Украины Лиман

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