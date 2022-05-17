Российские оккупанты нанесли удар по поселку Десна в Черниговской области: есть погибшие и много раненых
Оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Десна (Фото:Суспільне)
Утром 17 мая российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по поселку Десна в Черниговской области. Есть погибшие и раненые.
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Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
По его словам, около 5 утра вражеская авиация выпустила четыре ракеты, две из них попали в здания.
На месте происшествия работают спасатели и правоохранители.
«Предварительно у нас есть погибшие и многие раненых», — сказал Чаус.
В поселке Десна расположен учебный центр Вооруженных сил.
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