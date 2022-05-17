Российские оккупанты нанесли удар по поселку Десна в Черниговской области: есть погибшие и много раненых

17 мая, 08:43
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Оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Десна (Фото:Суспільне)

Оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Десна (Фото:Суспільне)

Утром 17 мая российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по поселку Десна в Черниговской области. Есть погибшие и раненые.

Война России против Украины — главные события 17 мая

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По его словам, около 5 утра вражеская авиация выпустила четыре ракеты, две из них попали в здания.

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На месте происшествия работают спасатели и правоохранители.

https://www.facebook.com/viacheslav.chaus/posts/3159012181029782

«Предварительно у нас есть погибшие и многие раненых», — сказал Чаус.

В поселке Десна расположен учебный центр Вооруженных сил.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Десна Черниговская область Война России против Украины

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