Российские оккупанты нанесли удар по поселку Десна в Черниговской области: есть погибшие и много раненых 17 мая, 08:43 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Десна (Фото:Суспільне)

Утром 17 мая российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по поселку Десна в Черниговской области. Есть погибшие и раненые.

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Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По его словам, около 5 утра вражеская авиация выпустила четыре ракеты, две из них попали в здания.

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На месте происшествия работают спасатели и правоохранители.

«Предварительно у нас есть погибшие и многие раненых», — сказал Чаус.

В поселке Десна расположен учебный центр Вооруженных сил.

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