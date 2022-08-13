Российские оккупанты нанесли удар по Николаеву, есть раненный 13 августа, 21:42 Город Николаев (Фото:Николаевский городской совет)

Российские войска вечером 13 августа обстреляли Николаев. В результате ракетного удара есть раненый.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Оккупанты обстреляли город около 20:00 в субботу, 13 августа.

«Около 8 вечера Николаев обстреляли. В одном из районов ракета разорвалась возле жилого дома. Выясняем последствия. Сейчас известно об одном раненом», — написал он.

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