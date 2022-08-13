Российские оккупанты нанесли удар по Николаеву, есть раненный
Город Николаев (Фото:Николаевский городской совет)
Российские войска вечером 13 августа обстреляли Николаев. В результате ракетного удара есть раненый.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Оккупанты обстреляли город около 20:00 в субботу, 13 августа.
«Около 8 вечера Николаев обстреляли. В одном из районов ракета разорвалась возле жилого дома. Выясняем последствия. Сейчас известно об одном раненом», — написал он.
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