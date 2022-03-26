Российские оккупанты нанесли удар по Львову — Садовый 26 марта, 16:52 Цей матеріал також доступний українською

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что Россия обстреляла город, и попросил жителей оставаться в укрытиях.

«Прилетело по Львову. Ждем информацию от военной администрации. Просьба не распространять фото/видео. Оставайтесь в укрытиях», — написал он.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о трех мощных взрывах возле Львова со стороны Кривчиц. По состоянию на 16:30 в городе объявлена воздушная тревога, жителей просят оставаться в укрытиях и не сообщать о местах попадания.

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