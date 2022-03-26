Российские оккупанты нанесли удар по Львову — Садовый
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что Россия обстреляла город, и попросил жителей оставаться в укрытиях.
«Прилетело по Львову. Ждем информацию от военной администрации. Просьба не распространять фото/видео. Оставайтесь в укрытиях», — написал он.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о трех мощных взрывах возле Львова со стороны Кривчиц. По состоянию на 16:30 в городе объявлена воздушная тревога, жителей просят оставаться в укрытиях и не сообщать о местах попадания.
Новость дополняется