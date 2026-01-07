Российские оккупанты нанесли удар по двум портам Одесской области: двое погибших и восемь пострадавших

7 января, 18:10
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Российские оккупанты атаковали Одесскую область (Фото: Алексей Кулеба / Telegram)

Российские оккупанты атаковали Одесскую область (Фото: Алексей Кулеба / Telegram)

В среду, 7 января, российские оккупанты нанесли удар по двум портам в Одесской области. Погиб один человек, еще по меньшей мере пять человек получили ранения, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

19:06. Число погибших в результате российской атаки на Одессу возросло до двух, сообщил Олег Кипер.

Обновлено в 18:15. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что количество пострадавших возросло до восьми.

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В результате атаки повреждены объекты порта, административные здания, контейнеры с маслом.

Алексей Кулеба / Telegram
Фото: Алексей Кулеба / Telegram
Алексей Кулеба / Telegram
Фото: Алексей Кулеба / Telegram

Все службы работают на местах, идет ликвидация последствий. Порты продолжают работу, уточнил он.

«Это очередной удар страны-террориста по портовой инфраструктуре, задействованной в обеспечении продовольственной безопасности мира. Россия сознательно пытается подорвать экономику и уничтожить морскую логистику», — говорится в сообщении.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил, что россияне ударили по Одесской области. Он уточнил, что оккупанты ударили ракетами и дронами.

В Одессе городские службы 2 января завершили восстановительные работы после двух российских атак на город в декабре.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Одесская область Война России против Украины Российская агрессия

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