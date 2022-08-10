Российские оккупанты нанесли удар по Бахмуту, есть жертвы

10 августа, 18:41
Последствия обстрела Бахмута, 10 августа (Фото:Донецкая областная прокуратура)

Последствия обстрела Бахмута, 10 августа (Фото:Донецкая областная прокуратура)

Российские военные нанесли удар по центральной части Бахмута. Есть погибшие и раненые среди гражданских.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

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По данным следователей было установлено, что российские военные из реактивной артиллерии Ураган нанесли удар по центральной части Бахмута. В результате попаданий в магазины, частные дома и многоэтажки погибли семь гражданских, еще шесть получили ранения.

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На данный момент полные сведения о погибших и раненых, а также количество уничтоженных домов устанавливаются, в городе продолжаются пожары.

Вечером в воскресенье, 7 августа, российские оккупанты обстреляли город Бахмут Донецкой области. О пострадавших и погибших не сообщалось.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Бахмут Война России против Украины

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