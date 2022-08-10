Российские оккупанты нанесли удар по Бахмуту, есть жертвы
Последствия обстрела Бахмута, 10 августа (Фото:Донецкая областная прокуратура)
Российские военные нанесли удар по центральной части Бахмута. Есть погибшие и раненые среди гражданских.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
По данным следователей было установлено, что российские военные из реактивной артиллерии Ураган нанесли удар по центральной части Бахмута. В результате попаданий в магазины, частные дома и многоэтажки погибли семь гражданских, еще шесть получили ранения.
На данный момент полные сведения о погибших и раненых, а также количество уничтоженных домов устанавливаются, в городе продолжаются пожары.
Вечером в воскресенье, 7 августа, российские оккупанты обстреляли город Бахмут Донецкой области. О пострадавших и погибших не сообщалось.
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