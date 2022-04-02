Российские оккупанты нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Шепетовке — глава ОВА 2 апреля, 20:11 Цей матеріал також доступний українською Ракета (иллюстративное фото) (Фото:Факты)

Российские военные нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Шепетовке Хмельницкой области, сейчас спасатели ликвидируют пожар.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

«Сегодня около 17:00, во время воздушной тревоги, произошел ракетный удар по промышленному объекту в Шепетовке Хмельницкой области. Пожар ликвидируют работники ГСЧС. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказал Гамалий.

Видео дня

Он также попросил жителей Хмельницкой области не распространять непроверенную информацию в социальных сетях и телеграмм-каналах.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.