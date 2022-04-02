Российские оккупанты нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Шепетовке — глава ОВА

2 апреля, 20:11
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Ракета (иллюстративное фото) (Фото:Факты)

Ракета (иллюстративное фото) (Фото:Факты)

Российские военные нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Шепетовке Хмельницкой области, сейчас спасатели ликвидируют пожар.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

«Сегодня около 17:00, во время воздушной тревоги, произошел ракетный удар по промышленному объекту в Шепетовке Хмельницкой области. Пожар ликвидируют работники ГСЧС. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказал Гамалий.

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Он также попросил жителей Хмельницкой области не распространять непроверенную информацию в социальных сетях и телеграмм-каналах.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Промышленность Шепетовка Хмельницкая область Сергей Гамалий

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