Российские оккупанты нанесли ракетные удары по военным объектам в Винницкой области

7 августа, 23:19
Россияне ударили ракетами по Винницкой области (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Россияне ударили ракетами по Винницкой области (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Вечером 7 августа российские военные нанесли ракетные удары по Винницкой области. В результате попаданий по военным объектам в области есть пострадавшие.

Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ в Facebook.

По данным командования, несколько российских ракет попали по военным объектам в Винницкой области. Тип ракет сейчас устанавливают соответствующие службы.

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Также выясняются причины сбоя системы оповещения о ракетной опасности.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Ракеты Винницкая область Ракетный удар

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