Российские оккупанты нанесли ракетные удары по военным объектам в Винницкой области
Россияне ударили ракетами по Винницкой области (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)
Вечером 7 августа российские военные нанесли ракетные удары по Винницкой области. В результате попаданий по военным объектам в области есть пострадавшие.
Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ в Facebook.
По данным командования, несколько российских ракет попали по военным объектам в Винницкой области. Тип ракет сейчас устанавливают соответствующие службы.
Также выясняются причины сбоя системы оповещения о ракетной опасности.
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