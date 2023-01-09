Российские оккупанты начали новый мощный штурм Соледара — Минобороны

9 января, 17:47
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Российские обстрелы в районе Бахмута, 7 января 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Российские обстрелы в районе Бахмута, 7 января 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Заместительница министра обороны Анна Маляр в понедельник, 9 января, сообщила, что после неудачной попытки захватить Соледар и отступления российские оккупанты начали мощный штурм.

«После неудачной попытки захватить Соледар и отступления враг провел перегруппировку, восполнил потери, перебросил дополнительно штурмовые отряды, изменил тактику и начал мощный штурм», — написала она в Telegram.

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По словам замминистра, оккупанты используют большое количество штурмовых групп из «лучших резервов вагнеровцев». Враг массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, обстреливая даже собственных бойцов, и наступает «буквально по трупам своих солдат», добавила Маляр.

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«Наши защитники мужественно защищают каждый метр родной земли. Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты», — подчеркнула она.

Накануне Соледар посетил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский. Он побывал на позициях защитников Украины, которые выполняют боевые задачи в районе Бахмута и Соледара, и обсудил ситуацию на этих участках фронта с командирами подразделений.

Упомянув о визите Сырского в Соледар, президент Владимир Зеленский вечером 8 января рассказал, что командование Сил обороны приняло решение усилить этот участок фронта, перебросив туда дополнительные силы и средства для удержания позиций и усиления огня по оккупантам.

Соледар, расположенный примерно в 13 км северо-восточнее Бахмута — еще один город на востоке Украины, который российская армия превращает в руины в попытке захватить населенный пункт. До февральского вторжения РФ здесь жили около 11 тыс. человек в шесть раз меньше, чем в самом Бахмуте. С первых дней полномасштабной войны город оказался под постоянными российскими обстрелами. Отсюда уехало большинство жителей, еще в апреле остановило работу главное предприятие Соледара — завод Артемсоль, крупнейший производитель соли в Европе.

https://www.youtube.com/embed/SjlM-H0jVgw
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Министерство обороны Украины Соледар Война России против Украины Анна Маляр

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