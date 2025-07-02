Российские оккупанты способны запускать до 500 дронов по Украине, но не имеют возможности делать такие запуски ежедневно.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает Интерфакс-Украина.

Во время общения с журналистами на вопрос, смогут ли оккупанты запускать по Украине ежедневно 400−500 дронов, он ответил: «Каждый день это делать нереально. Периодически будут делать. К сожалению, такая возможность у них есть. До 500 они реально могут запускать в едином пуске».

На вопрос, какие новые технологии сейчас внедряют оккупанты в своих беспилотниках, Буданов рассказал, что, в частности, переходят на 16-канальные антенны с контролируемой направленностью приема.

«Совершенствуют антенны CRP, на 16-канальные переходят», — сказал он.

25 июня издание Associated Press сообщило, что украинцы, собиравшие обломки БПЛА после ночной атаки России, обнаружили остатки дронов оккупантов, оснащенных современной камерой, платформой на базе искусственного интеллекта и специальной радиосвязью.

Как заявил 26 мая начальник Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат, украинские военнослужащие научились по звуку определять российские дроны-камикадзе типа шахед и дроны-имитаторы, которые страна-агрессор РФ запускает в больших количествах.

«Имитаторы и созданы для того, чтобы мы думали, что это (летит — ред.) шахед. Но люди на местах научились, в конце концов, различать по звуку. И визуально, и даже по параметрам полета видно, что это не шахед, а дрон-имитатор. Для этого нужно время, нужен опыт соответственный», — отметил офицер.

Позднее Игнат уточнил, что российские оккупанты меняют тактику запуска БпЛА — в попытке обойти украинскую ПВО и попасть в цели.