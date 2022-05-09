В плен ВСУ начали попадать оккупанты, мобилизованные всего пару недель назад — видео 9 мая, 14:59 Цей матеріал також доступний українською Руководство РФ использует мобилизованных как «пушечное мясо» (Фото:Скриншот видео СБУ)

Российские оккупанты, которые были мобилизованы всего пару недель назад, уже начали попадать в плен к украинским военным.

Война России против Украины — главные события 9 мая

Об этом в понедельник, 9 мая, рассказали в пресс-службе СБУ, опубликовав видео с их показаниями.

По словам пленных, военное руководство РФ обещало им хозяйственную работу в тылу, а вместо этого отправило прямо на фронт.

Видео дня

«Их полк был наголову разбит украинскими защитниками 30 апреля в бою под Золотым (Луганская область). У каждого пленного — своя история, но предназначение в армии одно — быть пушечным мясом. Некоторые даже не успел сделать ни одного выстрела и очень этому радуются. Они приняли правильное решение: сложили оружие и сдались в плен. Это единственный способ для оккупантов уцелеть», — отметили в спецслужбе.

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