Били несколько часов подряд. Российские оккупанты массированно обстреляли Орехов Запорожской области, погиб 17-летний молодой человек
Войска РФ массированно обстреляли Орехов (Фото:t.me/starukhofficial)
В четверг, 25 августа, российские оккупанты массированно обстреляли Орехов Запорожской области, в результате погиб 17-летний молодой человек.
Об этом сообщил мэр города Александр Старух в Telegram.
«Очередной массированный вражеский обстрел в Орехове и населенных пунктах вокруг. Оккупант применил артиллерию, бил несколько часов подряд», — написал он.
По его словам, в результате погиб 17-летний молодой человек.
«Он был тяжело ранен, умер по дороге в госпиталь. Еще одна женщина из поселка Преображенка, 66 лет, получила тяжелые ранения во время вражеской атаки», — написал мэр.
Старух заявил, что разрушены десятки частных домов.
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