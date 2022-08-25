Били несколько часов подряд. Российские оккупанты массированно обстреляли Орехов Запорожской области, погиб 17-летний молодой человек

25 августа, 15:56
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Войска РФ массированно обстреляли Орехов (Фото:t.me/starukhofficial)

Войска РФ массированно обстреляли Орехов (Фото:t.me/starukhofficial)

В четверг, 25 августа, российские оккупанты массированно обстреляли Орехов Запорожской области, в результате погиб 17-летний молодой человек.

Об этом сообщил мэр города Александр Старух в Telegram.

«Очередной массированный вражеский обстрел в Орехове и населенных пунктах вокруг. Оккупант применил артиллерию, бил несколько часов подряд», — написал он.

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По его словам, в результате погиб 17-летний молодой человек.

«Он был тяжело ранен, умер по дороге в госпиталь. Еще одна женщина из поселка Преображенка, 66 лет, получила тяжелые ранения во время вражеской атаки», — написал мэр.

Старух заявил, что разрушены десятки частных домов.

https://www.youtube.com/watch?v=_wpcyET18vs
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Обстрел Запорожская область Война России против Украины

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