Российские оккупанты казнили семерых жителей села под Херсоном — NYT 29 ноября, 17:00 Ящики для снарядов РПГ-7 на бывшем полигоне для недавно мобилизованных российских солдат, Херсон (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские военнослужащие во время оккупации Херсона казнили семерых жителей села Правдино, сообщили местные жители в комментарии The New York Times.

Местные жители рассказали, что шестеро из семи погибших были охранниками, приехавшими работать в деревню из другого города. Один из них начал общаться с девочкой-подростком, над которой издевался отчим, позже начавший сотрудничать с российскими военными. Отчим девушки придумал историю о том, что упомянутые мужчины шпионят за оккупантами.

Видео дня

В середине апреля местный житель услышал взрыв в соседнем доме. Подойдя к нему, он увидел, что под завалами лежат тела шести охранников и девушки. У нескольких мужчин были связаны за спиной руки и завязаны глаза, а девушка, по словам очевидца, выглядела так, будто ее задушили.

«Я уверен, что их убили не взрывом», — заявил местный житель.

Мужчина рассказал изданию, что просил российских военных разрешить ему похоронить погибших, но получил разрешение только спустя более месяца.

Ранее глава Нацполиции Игорь Клименко говорил, что правоохранители задокументировали почти 600 военных преступлений, которые россияне совершили на территориях в Херсонской области за месяцы оккупации.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что не видел таких масштабов пыток российскими оккупантами мирных жителей Украины, как в освобожденном Херсоне.