Пятеро пострадавших. Оккупанты в течение суток интенсивно обстреливали мирное население Харьковской области, повреждены дома — ОВА

5 сентября, 09:29
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Дом в Харькове после обстрела (Фото:REUTERS/Viktoria Yakymenko)

Дом в Харькове после обстрела (Фото:REUTERS/Viktoria Yakymenko)

Оккупанты интенсивно обстреливали мирное население Харьковской области, повреждены дома, заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«За прошедшие сутки российские оккупанты интенсивно обстреливали мирное население городов и сел Изюмского, Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов», — написал он в Telegram.

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По его словам, в результате были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, производственные объекты, возникали пожары.

Синегубов добавил, что в Богодуховском районе погибла женщина 58 лет, спасатели деблокировали тело из-под завалов дома. В Изюмском районе пострадали 72-летняя женщина и трое мужчин 61, 70 и 66 лет. В Харьковском районе ранен мужчина 67 лет.

По его словам, на линии столкновения враг продолжает обстреливать позиции ВСУ с реактивной и ствольной артиллерии, использует авиацию.

«Наши защитники надежно держат свои позиции и ведут ответный огонь. В районе населенных пунктов Семеновка и Купянск оккупанты понесли серьезные потери в живой силе и технике. Кроме того, точным ударом ВСУ уничтожен вражеский состав боеприпасов», — говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/watch?v=zWF2TS5RynU
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Обстрел Харьковская область Война России против Украины

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