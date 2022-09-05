Пятеро пострадавших. Оккупанты в течение суток интенсивно обстреливали мирное население Харьковской области, повреждены дома — ОВА
Дом в Харькове после обстрела (Фото:REUTERS/Viktoria Yakymenko)
Оккупанты интенсивно обстреливали мирное население Харьковской области, повреждены дома, заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
«За прошедшие сутки российские оккупанты интенсивно обстреливали мирное население городов и сел Изюмского, Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов», — написал он в Telegram.
По его словам, в результате были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, производственные объекты, возникали пожары.
Синегубов добавил, что в Богодуховском районе погибла женщина 58 лет, спасатели деблокировали тело из-под завалов дома. В Изюмском районе пострадали 72-летняя женщина и трое мужчин 61, 70 и 66 лет. В Харьковском районе ранен мужчина 67 лет.
По его словам, на линии столкновения враг продолжает обстреливать позиции ВСУ с реактивной и ствольной артиллерии, использует авиацию.
«Наши защитники надежно держат свои позиции и ведут ответный огонь. В районе населенных пунктов Семеновка и Купянск оккупанты понесли серьезные потери в живой силе и технике. Кроме того, точным ударом ВСУ уничтожен вражеский состав боеприпасов», — говорится в сообщении.
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